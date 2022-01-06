"Можно не с людьми": Известный артист сделал разведенке Бородиной неожиданное секс-предложение

Юморист опубликовал в своем блоге видео, в котором заговорил о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. В ролике один из его персонажей по имени Алеша разговаривает со знаменитостями. "Алеша обращается к Ксении Бородиной и к Курбану Омарову, ведь скандал во круг их развода набирает обороты", – написал под видео Соболев.
Ролик вышел довольно длинным, в нем Илья чего только не предлагал разведенке Ксении. Самое главное – он предложил ей встречаться с ним, точнее с его персонажем. Он сказал, что прочитал в новостях об изменах Бородиной, поэтому сразу отметил условия сделки. "Мы когда будем с вами встречаться, сразу договоримся, что сможем ходить налево, можно даже не с людьми, а с фруктами, например", – высказал свои условия Соболев.
Также юморист обратился к "заплаканному" экс-супругу Бородиной. Ему он посоветовал не расстраиваться и найти новую девушку в "ДОМе-2", потому что там "очень хорошие все". Ксения оценила юмор Соболева и написала короткий комментарий: "Лучший".
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись летом ушедшего года. Их расставание стало скандальным, позже поползли слухи об изменах. Предполагаемый любовник Бородиной Трофим Смищенко, который также является другом Курбана, сам лично говорил о связи с ведущей. Сама Бородина измены отрицает.