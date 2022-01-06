Алчные Гузеева и Сябитова не поделили мужика

Инцидент случился в новогоднем выпуске передачи. В частности, в гости на эфир пришел Авраам Руссо. Исполнитель подарил Ларисе Гузеевой дорогой презент, который и стал яблоком раздора между нею и ее соведущей.
Так, певец преподнес звезде часы стоимость около двух миллионов рублей. Он заявил, что Лариса Гузеева достойная женщина, и подарок должен быть соответствующим. Авраам Руссо отметил, что компанией часов владеет его близкий друг.
Восхищенная телесваха призналась, что теперь чувствует себя обязанной этому богатому мужчине. Она поинтересовалась, должна ли теперь выйти замуж за него. Готовность вступить в брак с бизнесменом высказала и Роза Сябитова. Она вызвалась сделать это вместо Ларисы Гузеевой.
Также оказалось, что часы имеют очень полезную функцию. Они могут показывать настроение их обладателя. Роза Сябитова заявила, что это будет очень нельзя кстати на их шоу. Она посоветовала носить их коллеге на программу, чтобы сваха могла отслеживать настроение соведущей.
Напомним, недавно в эфире одного из выпусков шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева заговорила о важности секса в отношениях. Она убеждена, что отношения без интима – детский сад.