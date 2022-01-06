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Шоу-бизнес
"Голова закружилась": МакSим напугала народ подробностями личной жизни

"Голова закружилась": МакSим напугала народ подробностями личной жизни

МакSим поделилась с фанатами личной трагедией.
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Не все звезды встретили Новый год радостно. Так, во время праздника Марина максимова сказала, что разошлась со своим возлюбленным. На тот момент большего она не сообщила, из-за чего заставила изрядно испугаться фанатов. И вот она нарушила молчание.

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Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

"Что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели", – заявила женщина в своем "Инстаграм". Подписчики в комментариях начали гадать, что же этим хотела сказать Максимова. Накануне певица пояснила написанное. Так, она написала, что имена мужчин, обсуждаемые сети, не могут быть связаны с ее личной жизнью. Звезда заверила, что никто не может знать подробностей происходящего.

Поклонники отнеслись к словам Марины с пониманием. Ее просто поддержали в комментариях и не стали продолжать выпытывать подробности. Так, многие написали, что хорошие люди сплетничать не будут, и пожелали исполнительнице счастья и любви.

Напомним, что еще недавно певица подогревала слухи о своей беременности. Так, она пришла на светское мероприятие в одежде, скрывающей ее живот. Возможно, шумиха вокруг этой темы стала черной кошкой для отношений влюбленных.

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Марина Максимова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
6 января 2022, 10:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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