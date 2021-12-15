Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
партнеры
Среда
15 декабря
Лента новостей
16:52
Оказавшийся в заложниках 91-летний Краско обратился к Путину
16:32
Станцевавшая в трусах Волочкова выставила себя посмешищем: Давненько мы так не ржали
16:29
"Похоже на рану": Изувеченная МакSим напугала фингалом под глазом
16:25
"Чудовище": Измазанная химозной жижей Ивлеева выдала несовершенства
16:23
Ученые из России нашли на Марсе залежи льда
16:14
"Да я побегу, куда бы он ни сказал": Лолита страдала на съемках сериала "Евгенич" из-за любви
16:09
Увлекся внучкой Немоляевой, согласился жениться на 74-летней: что происходит в личной жизни Корчевникова
16:01
В Перми из-за прорыва водовода затопило центральные улицы
15:55
Бритни Спирс шокировала известием о прибавлении
15:51
"Вы расцветаете": Преобразившаяся после развода Шнурова сверкнула грудью на морозе
15:51
"Ужасная, мучительная и кошмарная болезнь": Заворотнюк не может слезть с таблеток
15:31
"Бездарность": зрителей затошнило от игры актеров в новом сериале "Универ. 10 лет спустя"
15:21
Лепс вышел на связь после новости о госпитализации
15:18
"Я его недостойна": почему Копенкина бросила своего нового возлюбленного
14:51
"Голова как приклеенная": Усохший Малахов вывалил правду после слухов о болезни
14:50
СМИ: Лепса доставили в больницу к психиатру
14:49
"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой
14:46
К дочери Кончаловской и Толкалиной приехала скорая: Температура 40
14:45
Проклова впервые открыто назвала имя своего сексуального насильника
14:17
Все бросить и уйти: родившая молодому мужу Миронова рассказала о безболезненном разводе
14:14
Россияне горячо обсуждают свадьбу Медведевой и Милохина
14:14
Агата Муцениеце ошарашила публику жарким танцем на шесте
14:14
Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"
14:02
Сафин или Смерфит? Засидевшаяся в девках Боня объявила о помолвке
13:56
Переболевшая ковидом Распутина закатила скандал из-за толпы вокруг
13:51
"Голышом на обзор": Чехова в кружевных трусиках полизала сладкие шарики на камеру
13:48
Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
13:42
"Я истошно кричал": Харатьян оказался на волосок о смерти
13:36
Бывший муж Бородиной нашел невесту: Снова Ксения
13:35
"Била жена?": Малахов понес наказание за провинность
13:23
Смерть сына и загадочный избранник: как сейчас живет вернувшаяся в сериал "Тайны следствия" Павловец
13:18
Названы самые "коронавирусные" округа Подмосковья
12:59
"Его мама убрала": Стас Пьеха шокировал признанием о судьбе отца
12:57
Как риэлторы обманывают своих клиентов
12:52
"Полижите друг другу": Страстные поцелуи Милохина и Медведевой на шоу дали результат
12:51
"Сделать это было невозможно": Сябитова разоткровенничалась про трудности с походом в туалет
12:34
Галлюцинации, зависимость и одинокая жизнь: до чего докатился Александр Рыбак после "Евровидения"
12:28
"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр
12:18
"Собака": Иосиф Пригожин унизил Авраама Руссо
12:14
"Бомж-пати": Нацепившая на себя пакет жена Солнцева шокировала заплывшим лицом
12:10
Елена Яковлева назвала копеечные средства для сохранения красоты и стройности
11:49
За сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса
11:49
"Бога нет": Смерть Фриске перечеркнула веру Кушанашвили
11:39
"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков
11:36
"Потеряла сознание": актриса Александрова попала в больницу с ужасной травмой
11:31
Жуткое ДТП в Калмыкии: погибли семь человек
11:25
"Он практически голый предстал": Киркоров разгуливал перед Яковлевой с нелепо обтянутым срамом
11:17
"Валя был гусаром": Крутой спустя год не может смириться со смертью Гафта
11:16
"У мужчин это бывает": Алика Смехова призвала женщин не обижать насильников
10:54
"Вы без трусиков?": вид полуголой Лорак вызвал ажиотаж
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
"Сын предал мать": Макеева подчинила ребенка заклятой соперницы
"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна
Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Похоже на рану": Изувеченная МакSим напугала фингалом под глазом

"Похоже на рану": Изувеченная МакSим напугала фингалом под глазом

МакSим показала снимок из гримерки.
прочитано 121 раз

Артистка активно восстанавливается после тяжелой болезни, которую перенесла летом. Она уже начала появляться на людях и регулярно вести соцсети. Марина поделилась новым фото, на котором она в гримерке стоит у зеркала в черном платье и соломенной шляпе.

ПО ТЕМЕ

Распускающую слухи о ребенке МакSим поймали на лжи: забеременела в коме

"Петь буду к лету": первое интервью вернувшейся с того света МакSим

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Поклонники обратили внимание на то, что под глазом у МакSим появился фингал, что их очень напугало. Однако при ближайшем рассмотрении пользователи заметили, что это всего лишь неудачная тень. Шрамы артистки тоже не остались без внимания. После аппарата ЭКМО тело Марины изувечено рубцами, которые бросаются в глаза. Тем не менее, подписчики продолжили больше восхищаться внешностью чудом выжившей певицы.

"Красавица (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим! Вы просто прелесть. А я вот подумал, что у вас появилась первая роль в кино или в театре", "Похоже на шрам или рану", "Необыкновенно красивая", "Синячок", "Шрамы остались, вроде уже все понятно", "Как хорошо что Вы начали сиять", "Красива, уверенна, грациозна и обворожительно прекрасна", "Красотка! Ты настоящий источник доброты, счастья и радости", – написали комментаторы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
15 декабря 2021, 16:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жена умерла, а он веселится": Вдовца Шаляпина в мехах засняли в компании полуголой Волочковой

Артист весело проводит время

Шоу-бизнес

"Собака": Иосиф Пригожин унизил Авраама Руссо

Продюсер готов судиться с наглым певцом
Шоу-бизнес

"Голышом на обзор": Чехова в кружевных трусиках полизала сладкие шарики на камеру

Ведущая удивила народ

Шоу-бизнес

Агата Муцениеце ошарашила публику жарким танцем на шесте

Актриса недавно развелась с мужем, но уже заглядывается на другого

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"
Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
За сутки в России выявили 28 363 случая коронавируса
Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19

Спорт

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне

Регионы

В Перми из-за прорыва водовода затопило центральные улицы
В Кузбассе пассажир пытался угнать машину такси
Под Петербургом приезжий надругался над подростком
В Подмосковье двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+