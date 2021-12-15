"Похоже на рану": Изувеченная МакSим напугала фингалом под глазом

МакSим показала снимок из гримерки.

Артистка активно восстанавливается после тяжелой болезни, которую перенесла летом. Она уже начала появляться на людях и регулярно вести соцсети. Марина поделилась новым фото, на котором она в гримерке стоит у зеркала в черном платье и соломенной шляпе.

Поклонники обратили внимание на то, что под глазом у МакSим появился фингал, что их очень напугало. Однако при ближайшем рассмотрении пользователи заметили, что это всего лишь неудачная тень. Шрамы артистки тоже не остались без внимания. После аппарата ЭКМО тело Марины изувечено рубцами, которые бросаются в глаза. Тем не менее, подписчики продолжили больше восхищаться внешностью чудом выжившей певицы.

"Красавица (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим! Вы просто прелесть. А я вот подумал, что у вас появилась первая роль в кино или в театре", "Похоже на шрам или рану", "Необыкновенно красивая", "Синячок", "Шрамы остались, вроде уже все понятно", "Как хорошо что Вы начали сиять", "Красива, уверенна, грациозна и обворожительно прекрасна", "Красотка! Ты настоящий источник доброты, счастья и радости", – написали комментаторы.