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Шоу-бизнес
"У нас получилось": Заговорившая о важности интима Гузеева показала развлечения с мужем

"У нас получилось": Заговорившая о важности интима Гузеева показала развлечения с мужем

Лариса Гузеева отправилась в путешествие.
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В новогодние каникулы ведущая решила исполнить давнюю мечту. Вместе с мужем Игорем Бухаровым отправилась в путешествие по Европе на машине. Оказалось, что Лариса Андреевна давно планировала подобное путешествие, но все не хватало времени. Гузеева поделилась, что они провели в автомобиле 26 часов.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

"Сбылась моя мечта! В кои-то веки путешествую на машине. Было очень сложно, очень жестко, но все у нас получилось! 26 часов в машине! Игорь ее вел", – радостно заявила артистка в своем блоге.

Для отдыха пара остановилась в отеле в Словении, страна, кстати, Ларисе Андреевне сильно запала в душу. Видео вечера в одном из местных ресторанов она выложила в Сеть. Поклонники бурно отреагировали на него, так как Гузеева крайне редко показывает какие-то совместные развлечения с мужем.

Ранее в эфире одного из новых выпусков программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева заговорила о важности секса в отношениях. По ее мнению, отношения без интима – детский сад. Если супруги живут в платонической любви без близости, ее они ищут на стороне, убеждена ведущая.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 6 января 2022, 02:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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Манерная хабалка жеманно поводит глазками и, пуская похотливую слюну, вещает о своем единственном предназначении: случках с кобелями и жеребцами.
Как была в молодости грязью, так и осталась мерзопакостной грязной старухой.
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