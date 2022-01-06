"У нас получилось": Заговорившая о важности интима Гузеева показала развлечения с мужем

В новогодние каникулы ведущая решила исполнить давнюю мечту. Вместе с мужем Игорем Бухаровым отправилась в путешествие по Европе на машине. Оказалось, что Лариса Андреевна давно планировала подобное путешествие, но все не хватало времени. Гузеева поделилась, что они провели в автомобиле 26 часов.
"Сбылась моя мечта! В кои-то веки путешествую на машине. Было очень сложно, очень жестко, но все у нас получилось! 26 часов в машине! Игорь ее вел", – радостно заявила артистка в своем блоге.
Для отдыха пара остановилась в отеле в Словении, страна, кстати, Ларисе Андреевне сильно запала в душу. Видео вечера в одном из местных ресторанов она выложила в Сеть. Поклонники бурно отреагировали на него, так как Гузеева крайне редко показывает какие-то совместные развлечения с мужем.
Ранее в эфире одного из новых выпусков программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева заговорила о важности секса в отношениях. По ее мнению, отношения без интима – детский сад. Если супруги живут в платонической любви без близости, ее они ищут на стороне, убеждена ведущая.