"На хрена вы лезете ко мне": Разведенка Бородина плюнула в любопытных россиян

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова уже несколько месяцев не дает покоя поклонникам.

Летом ушедшего года после шести лет брака ведущая и бизнесмен развелись. Поклонники бурно отреагировали на поведение каждого из супругов после расставания. Курбану сразу стали приписывать новые романы, а Ксению обвинять в попытках доказать свою независимость.

Недавно в Сети заговорили об изменах Бородиной в браке. Якобы она была с другом своего мужа Трофимом Смищенко еще до развода. Такая информация пошла от самого предполагаемого любовника, а позже и Омаров подтвердил слухи. Однако Ксения всячески отрицает обвинения и уверяет, что была верна мужу.

Из-за всплывших сплетен на Бородину обрушилась волна хейта, с которой она пытается планомерно бороться. Долгое время ведущая пыталась не обращать внимание на слухи. Теперь подписчики напрямую спросили, планирует ли она еще афишировать свою личную жизнь, на что Ксения дала однозначный ответ. Она заверила, что не планирует более рассказывать о своих отношения, а прошлые разы были большой ошибкой.

"У всех есть отношения, но копаются только в моих. Есть у меня романы или нет — это мое личное. На хрена вы лезете ко мне в кровать постоянно?", – плюнула Бородина в любопытных россиян.