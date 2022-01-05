"Плечо опять из сустава выскочило": имеющая необычную особенность Гагарина напугала народ

Вокалистка Полина Гагарина проводит новогодние праздники на Мальдивах. Как оказалось, на курорт артистка полетела вместе с дочерью от фотографа Дмитрия Исхакова, Мией.
В личном микроблоге Гагарина похвасталась кадрами с пляжа. На одном фото знаменитость позирует в одиночестве на фоне роскошного бунгало, на втором снимке держит дочку на собой. Артистка призналась, что с трудом подняла ребенка. Полина не ожидала, что ее четырехлетняя наследница такая тяжелая.
"Я иду такая, а потом рррраз и Миюшу подняла, а третью фотографию додумывайте сами (Миюша весит 19 кг)😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась с подписчиками Гагарина.
В комментариях к публикации поклонники посоветовали артистке беречь здоровье. Дескать, Мия уже слишком большая, чтобы носить ее на руках. "Ррраз, и плечо опять из сустава выскочило...", "Спину сорвала)))", – рассудили напуганные подписчики.
Отметим, у Полины Гагариной есть необычная особенность – ее суставы гипермобильны. Из-за излишней подвижности у знаменитости часто случаются вывихи. Вокалистка уже научилась вправлять их самостоятельно, несмотря на острейшую боль.
Так, например, в апреле 2021 года у Полины выпал плечевой сустав прямо на сцене. Во время выступления было холодно, произошел спазм мышц и при неудачном повороте руки сустав просто выскочил.