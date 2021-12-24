Покойный Градский побил Гагарину

Скоропостижный уход музыканта потряс сообщество и влюбленных зрителей. Память Градского навсегда останется в современной музыке. По результатам зрительского голосования ВЦОМ назвал Александра Борисовича музыкантом года. Причем победил он с колоссальным перевесом – 99% голосов были отданы маэстро. Так, ныне покойный Александр Градский побил Полину Гагарину, Филиппа Киркорова и других именитых артистов.
Напомним, Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Артист переболел коронавирусом, после чего у него начались осложнения. Здоровье 72-летнего Градского не справилось с нагрузкой, у него случился инфаркт головного мозга. Прощание с музыкантом прошло в его театре "Градский Холл", почтить память собрались коллеги и родные.
Шоу "Голос", в котором Градский был неизменным наставником, было под угрозой закрытия после смерти артиста. Зрители гадали, кто же сможет заменить маэстро и что будет с его командой. В итоге место Градского не занял никто, а участников будут оценивать телезрители. на первой программе без Александра Борисовича его конкурсанты были так расстроены, что завалили выступление из-за подступивших слез.