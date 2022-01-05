"Вылитый Вовка": Пресняков показал сына от Подольской

Владимир Пресняков давно уже счастлив в браке с Натальей Подольской. Артисты узаконили отношения в 2010 году, а в 2015 на свет появился их первый сын. Недавно Подольская подарила супругу второго наследника.
Старшего сына певцы давно уже показали общественности, а вот фотографий маленького Ивана до недавнего времени не было. Однако накануне Пресняков выложил в "Инстаграм" трогательное видео, на котором запечатлел обоих сыновей. Мальчики сидят в детской кроватке и играют друг с другом, заливаясь звонким смехом. Видно, что у ребят прекрасные отношения. Ванечка тянется к брату, с удовольствием его обнимает.
Новый пост вызвал бурю эмоций у подписчиков. Многие оставили восторженные комментарии. "Как трогательно!", "Просто чудесные детки", "Такой озорник", "Братики-акробатики", "Как это прекрасно", "До слез мило", "Бесподобно красивые", "Очаровательно просто", – написали фанаты.
Кстати, мнение фолловеров на тему того, на кого больше похож Иван, разделилось. Кто-то считает, что на маму, а кто-то уверен что сын – копия отца. "Вылитый Вовка", "Песняковская фирменная улыбочка", "Копия папы", – заключили подписчики.