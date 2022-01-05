Zivert побила Билана

Дима Билан сообщил в своем "Инстаграм", что занял второе место в рейтинге самых прослушиваемых артистов 2021 года.

Музыкальные итоги года подвело издание TopHit, которое назвало самых прослушиваемых российских исполнителей. Рейтинг был составлен согласно данным более четырехсот радиостанций на территории не только России, но и зарубежных стран.

Всеми любимый Дима Билан занял вторую позицию в чарте. Его побила в рейтинге самых популярных певцов Zivert. Кстати, целых четыре композиции победителя "Евровидения-2008" оказались в списке сотни лучших хитов прошедшего года. Так, по данным портала, треки Димы включались более трех миллионов раз.

Наиболее популярными являются такие песни, как "Она моя" и "Это была любовь". Стоит отметить, что последнюю артист исполнил как раз с обогнавшей его Zivert. Помимо вышеупомянутых артистов, в топе по популярности оказались такие исполнители, как Artik&Asti, Барских и Лобода.

Напомним, что ранее исполнитель честно рассказал о своей алкогольной зависимости. Этим он поделился в шоу на YouTube "Осторожно: Собчак" . До этого он опубликовывал в своем микроблоге видео в состоянии опьянения. Так, он жаловался фолловерам на то, что переживает непростой период в жизни.