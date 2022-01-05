Zivert побила Билана

Музыкальные итоги года подвело издание TopHit, которое назвало самых прослушиваемых российских исполнителей. Рейтинг был составлен согласно данным более четырехсот радиостанций на территории не только России, но и зарубежных стран.
Всеми любимый Дима Билан занял вторую позицию в чарте. Его побила в рейтинге самых популярных певцов Zivert. Кстати, целых четыре композиции победителя "Евровидения-2008" оказались в списке сотни лучших хитов прошедшего года. Так, по данным портала, треки Димы включались более трех миллионов раз.
Наиболее популярными являются такие песни, как "Она моя" и "Это была любовь". Стоит отметить, что последнюю артист исполнил как раз с обогнавшей его Zivert. Помимо вышеупомянутых артистов, в топе по популярности оказались такие исполнители, как Artik&Asti, Барских и Лобода.
Напомним, что ранее исполнитель честно рассказал о своей алкогольной зависимости. Этим он поделился в шоу на YouTube "Осторожно: Собчак" . До этого он опубликовывал в своем микроблоге видео в состоянии опьянения. Так, он жаловался фолловерам на то, что переживает непростой период в жизни.