Неврозы, зависимость, саморазрушение – Билан не справляется

Дмитрий Билан стал все чаще и чаще попадать в скандалы. Астролог Ада Комракова рассказала, что творится в жизни артиста.

Имя Димы Билана не сходится с заголовков. Одной из последних причин стало интервью певца у Ксении Собчак. Во время беседы артист признался в алкогольной зависимости.

"Дима Билан является обладателем соединения Солнца с сильным Нептуном в Стрельце, что, с одной стороны, наделило его огромным творческим потенциалом, чувствительностью, тонкостью натуры, а с другой стороны, дает тягу к уходу от реальности, погруженность в свой внутренний мир. Бегство в иррациональное состояние приводит к неврозам, а также зависимостям. Алкогольная зависимость часто становится спутником творческих людей в силу того, что в их картах всегда проявлен Нептун", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Ксения Собчак сказала победителю "Евровидения-2006" о том, что он не создает впечатление сильного человека. Звезда с мнением коллеги не согласилась. Зато астролог заявил, что члену жюри шоу "Голос" просто необходима поддержка близких людей и квалифицированных специалистов, для того, чтобы исправить проблему.

"Он не в состоянии преодолеть зависимость самостоятельно, а главное – не осознает всю серьезность ситуации", – заявил эксперт о том, что музыкант пока не справляется.

К сожалению, на этом плохие новости не закончились. Ада дала прогноз на будущее. Он сильно расстроит поклонников певца.

"С 2019 года у него включилась программа саморазрушения, которая привела к проблемам со здоровьем на почве эмоционального выгорания. С весны 2022 года Дима начнет переживать квадрат транзитного Нептуна к натальному, что только усилит текущие тенденции", – подытожил эксперт.