Родригез прервал молчание после слухов о гомосексуальной связи: Хватит мешать нашему счастью!

Тимур Родригез – прославленный шоумен, певец, ведущий на радио и ТВ. Кроме этого снимался в телевизионных проектах КВН, "Камеди Клаб", "Ледниковый период". Но недавно его имя появилось в заголовках СМИ по совсем не связанной с творчеством теме.
На днях издание Vladtime.ru опубликовало статью, в которой говорилось о предполагаемом романе двух комиков. Якобы Павел Воля по видеосвязи ляпнул лишнего и восхитился телом Тимура Родригеза. Потом, по данным СМИ, выяснилось, что они якобы жили вместе в одной квартире и, соответственно, были близки. Неужели Воля и Родригез скрывали роман?
Тимур Родригез не смог промолчать и прокомментировал информацию в своем "Инстаграм".
"Даже не знаю, какой из этих заголовков лучше. 😅 И еще вопрос: связаны ли они между собой? 😂 P.S. Аня @ann.v.girl, Ляся @liasanutiasheva, может хватит мешать нашему с @pavelvolyaofficialсчастью? 🤣🤣🤣" – написал Родригез.
Поклонники оценили юмор шоумена, а также обсуждаемые заголовки. Напомним, 41-летний Тимур Родригез уже более 15 лет счастлив в отношениях с Анной Девочкиной. Павел Воля официально женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой.