"И внешне и вокально": Лазарев признался в чувствах известной певице после гей-скандала

Напомним, помимо Сергея Лазарева на сцену одного из самых больших гей-клубом Москвы поднялись и другие представители отечественной эстрады. К слову, на днях там появилась беременная Юлианна Караулова.
Об этом интересном инциденте даже заговорил Тимур Родригез, опубликовавший шуточное видео в личном блоге в "Инстаграм". Артист заверил, что никто уже не реагирует на слухи, связанные с ориентацией Лазарева, а вот исполнительница хита "Ты не такой" впервые удостоилась такого внимания.
Стоит отметить, что Сергей охотно подключился к обсуждениям коллег и заверил, что новость о "пузатой королеве ночи" весьма забавно. Однако он не стал комментировать личный опыт выступлений в подобных местах. Дабы совсем "откреститься" от навязчивых слухов и домыслов, артист опубликовал признание в чувствах известной исполнительнице. Счастливицей оказалась Вера Ярошик.
"Как же она выросла! И внешне и вокально! Умничка! Такой красивый тембр. К сожалению, Вера уступила победителю. Очень жаль. Я болел за Веру!", – признался Лазарев.
Выяснилось, что артисты знакомы со времен шоу "Ты-Супер". Именно тогда произошла первая встреча двух исполнителей. И вот спустя несколько лет, когда Вера вновь запела в телепередачах, исполнитель не смог скрыть своих эмоций.
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