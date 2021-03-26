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"И внешне и вокально": Лазарев признался в чувствах известной певице после гей-скандала

"И внешне и вокально": Лазарев признался в чувствах известной певице после гей-скандала

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев был замечен на одной из столичных гей-вечеринок. Поговаривают, что музыкант частый гость подобных мероприятий. Похоже, что он решил оправдаться перед общественностью и раскрыть свои чувства.
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Напомним, помимо Сергея Лазарева на сцену одного из самых больших гей-клубом Москвы поднялись и другие представители отечественной эстрады. К слову, на днях там появилась беременная Юлианна Караулова.

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Об этом интересном инциденте даже заговорил Тимур Родригез, опубликовавший шуточное видео в личном блоге в "Инстаграм". Артист заверил, что никто уже не реагирует на слухи, связанные с ориентацией Лазарева, а вот исполнительница хита "Ты не такой" впервые удостоилась такого внимания.

Стоит отметить, что Сергей охотно подключился к обсуждениям коллег и заверил, что новость о "пузатой королеве ночи" весьма забавно. Однако он не стал комментировать личный опыт выступлений в подобных местах. Дабы совсем "откреститься" от навязчивых слухов и домыслов, артист опубликовал признание в чувствах известной исполнительнице. Счастливицей оказалась Вера Ярошик.

"Как же она выросла! И внешне и вокально! Умничка! Такой красивый тембр. К сожалению, Вера уступила победителю. Очень жаль. Я болел за Веру!", – признался Лазарев.

Выяснилось, что артисты знакомы со времен шоу "Ты-Супер". Именно тогда произошла первая встреча двух исполнителей. И вот спустя несколько лет, когда Вера вновь запела в телепередачах, исполнитель не смог скрыть своих эмоций.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 17:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

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Тося
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Голубь он и есть голубок.
ВАСЬЯ
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Это не Дни, это днище.
Гость673906
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Очередное испражнение из под Гринь.
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