"И внешне и вокально": Лазарев признался в чувствах известной певице после гей-скандала

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев был замечен на одной из столичных гей-вечеринок. Поговаривают, что музыкант частый гость подобных мероприятий. Похоже, что он решил оправдаться перед общественностью и раскрыть свои чувства.

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