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Шоу-бизнес
"Мне больно": Затравленная Орлова взвыла после трагедии

"Мне больно": Затравленная Орлова взвыла после трагедии

Потеря близкого человека стала ударом для актрисы. Ольга Орлова никак не может оправиться.
прочитано 229 раз

15 июня 2015 года не стало блистательной звезды Жанны Фриске. Она сгорела от рака мозга в 40 лет. Смертельный недуг не оставил певице шансов. Родные и друзья артистки оказались в глубочайшей печали. Ведущая Ольга Орлова так болезненно восприняла уход дорогой коллеги, что вот уже много лет тянет за собой невосполнимую утрату.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

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Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Знаменитость призналась фанатам, что время не смогло избавить ее душу от скорби. Трагедия, которая случилась с поп-исполнительницей оставила внутри рваную рану. Музыка, а точнее песни усопшей не дают покоя теледиве.

Общаясь с фанатами, ведущая практически взвыла из-за переживаний. В "Инстаграм" Ольга Орлова рассказала, что каждый визит в караоке обходится для нее без песен Жанны Фриске. Повторять строки за покойной подругой звезда не в силах, как и воспринимать композиции в чужом исполнении.

"Мне до сих пор больно их слушать... Не отпустило меня пока..." — откровенно выдала блондинка подписчикам.

Как писали "Дни.ру", на днях Ольга Орлова стала жертвой травли. В личном блоге ей прямо заявили, что она стала самой невостребованной в шоу-бизнесе. Знаменитость нашла, что ответить на издевательское замечание, сохранила чувство собственного достоинства и поставила обидчиков на место.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 17:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

комментарии

Ответить:

Гость345950
Пожаловаться Ответить
Орлова умела дружить с Жанной. Редкое качество.
Гость111957
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Катька,перед тем как долбить по клаве,придумай хоть что-нибудь новое! О Жанне пахан-Врискин уже давно все рассказал.Оленька,ты красивая женщина,как начинаешь про Жанну,сразу появляется негатив к тебе,приятнее, когда ты говоришь о животных.
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