"Самая невостребованная": Списанной в утиль 44-летней Орловой дали оплеуху

44-летняя Ольга Орлова пробовала реализовать себя в разных областях медиасферы. Она играла в кино, пела песни, снималась в разнообразных передачах. Теперь же ее практически списали в утиль — она появляется в роли телеведущей только в двух передачах. Причем эти проекты не пользуются бешеной популярностью.
Светская львица пытается сохранять интерес к своей персоне хотя бы в "Инстаграм". Там она активно взаимодействует с аудиторией, чтобы люди от нее не отписывались. Недавно народ практически дал ей оплеуху — звезду огрели обидным и провокационным вопросом.
"Вам не обидно, что вы самая невостребованная в шоу-бизнесе?" — спросили Ольгу Орлову любопытные личности. Инстадива не растерялась и ответила, что ее все устраивает, ведь она получает удовольствие от своих занятий.
По словам знаменитости, она любит нынешнюю работу, при этом уделяет время семье и друзьям, а также фигурирует как общественный деятель. Не стоит забывать, артистка еще и волонтер. Ольга Орлова выступает в защиту животных — спасает жизнь четвероногим друзьям, которые требуют ухода, лечения и заботы.
Дома у знаменитости живет целая команда собак, бескорыстная любовь питомцев дорогого стоит. Так что шоу-бизнес для звезды не главное. Ольга Орлова правильно расставила приоритеты, чтобы быть счастливой.