Всплыли кадры обнимающихся Долиной и Началовой: Сияли и светили

Многие знаменитости делятся памятными снимками в этот день. Лариса Долина, которая высоко ценила исполнительницу, не стала исключением. Известно, что ее дочь очень близко общалась с певицей. Ангелина уже почтила память подруги несколько часов назад. Дочь артистки, Вера Алдонина, также опубликовала кадры с мамой.
Лариса Александровна выложила трогательное фото. На кадре абсолютно счастливые знаменитости стоят близко друг к другу. Юлия Началова приобняла старшую коллегу. Они обе хорошо одеты и накрашены. "Сияли и светили", "Она – наш ангел, который освещает путь", "Юля с нами навсегда", "Мы так и не поняли, как жить без Юлии", – прокомментировали поклонники.
Сама Лариса Долина же назвала покойную певицу "любимой", "родной" и указала, что сегодня ее день. Она отметила, что говорить о Юлии в прошедшем времени – "горько и несправедливо". Звезда указала, что певица ушла из жизни слишком рано, в момент, когда ее красота и талант еще не успели до конца раскрыться.
Артистка сообщила, что Юлия Началова собрала невероятное количество песен, но так и не успела их исполнить. "Хочется обнять нашу девочку, прижать к сердцу и сказать, как мы ее любим", – призналась Лариса Александровна. Она указала, что ей очень не хватает Юлии.