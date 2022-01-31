"Прилетай!": о чем сестричка общается с умершей Началовой

Анна Исаева остается верна Юлии Началовой и после скоропостижной смерти звезды. Пресс-секретарь участвовала в организации похорон артистки, помогла добиться места на престижном Троекуровском кладбище, взяла на себя непростое общение с журналистами и избавила от этого тяжелого груза убитых горем родных. "Сестричка" участвовала в съемках фильма о Юлии Началовой, в выпуске биографической книги отца знаменитости. Словом, делала и делает для памяти певицы куда больше, чем многие, работавшие с исполнительницей. И уж точно больше не всегда адекватных в проявлениях своей любви "фанатов".
В день рождения Началовой на странице Исаевой в социальной сети появился ряд фотографий звезды. Исаева призналась, что по сей день ведет с умершей подопечной внутренний диалог. "Я еду и мысленно разговариваю с тобой: "А помнишь? А помнишь?", – обратилась Анна к покойнице. – Я эту нашу встречу я очень хорошо помню. С днем рождения, Юля. Прилетай!"
Напомним, 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Сердце исполнительницы не выдержало сильного абсцесса. Для миллионов россиян смерть артистки стала настоящим шоком.