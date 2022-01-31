"Прилетай!": о чем сестричка общается с умершей Началовой

Анна Исаева – один из самых известных звездных пресс-секретарей страны. Олег Газманов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Жан Милимеров, Стас Михайлова, Анастасия Спиридонова – вот лишь небольшой список артистов, с которыми работала Исаева. Но самый, пожалуй, известный ее клиент – Юлия Началова. Их отношения были такими близкими и доверительными, что певица в шутку называла Исаеву "сестричкой".

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