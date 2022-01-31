Дочь трогательно обратилась к покойнице Началовой в важный день

По мнению многих пользователей сети, Юлия Началова была непримечательной личностью в мире шоу-бизнеса. Так, некоторые уверены, что певицу затмили исполнительницы с меньшим талантом, а по-настоящему одаренная Началова оставалась в тени.
Заговорили о Юлии только после ее трагической гибели. Так, вся страна обсуждала кончину исполнительницы, даже после смерти о ней помнили и писали в средствах массовой информации.
Сегодня сорок первый день рождения артистки. Многие коллеги Началовой вспомнили об этом и написали о ней в своих микроблогах. Например, поздравила покойницу дочь Ларисы Долиной, с которой, как известно, Юлия была дружна. Так, женщины буквально росли вместе. В своем "Инстаграм" Ангелина выложила совместную фотографию с певицей и написала, что она ее любит и очень скучает.
Дочь исполнительницы тоже не смогла обойти стороной этот важный для ее семьи день. Вера Алдонина не стала писать большой текст. Она ограничилась одной, но очень трогательной строчкой. "Мам, с Днем Рождения", – написала девочка.
Почтили память артистки и поклонники, которые активно начали писать комментарии под публикацией ее дочери. "Светлая память вашей мамочке", "Вечная память", "Помним", "Любим и помним Юлечку", – написали подписчики.