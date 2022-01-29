"Пить можно!": разведенный Лепс довел до восторга юных красавиц

На открытие своего нового ресторана певец и бизнесмен Эмин Агаларов пригласил знаменитостей. Отведать лучшие блюда и послушать отличную музыку пришли Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Стас Михайлов, Кирилл Туриченко, Елизавета Пескова, а также Елена Север со своими сыновьями.
Развлекать собравшихся пришлось Григорию Лепсу. По словам автора телеграм-канала "Антиглянец", как только артист появился на сцене, к ней подбежали несколько десятков девушек, среди которых была Лиза Пескова и дочь певца Ева. "Все говорят, что пить нельзя, а в говорю, что можно", – сказал Лепс гостям заведения перед выступлением.
59-летний исполнитель ловил восторженные взгляды не всей публики. Киркоров и Михайлов даже не прервали свою беседу, отмечает автор телеграм-канала.
Видео выступления 59-летнего певца позже появилось в Сети. Преданные поклонники отметили харизматичность и энергичность немолодого артиста. Некоторые же заметили, что Лепс выглядел уставшим и связали его состояние с недавним разводом.
Напомним, в конце 2021 года Григорий Лепс развелся со своей женой Анной после 20 лет брака. Она, кстати, стала инициатором расставания. Почему так произошло, ранее писал журналист, телевизионный эксперт Антон Беккужев для "Дни.ру".