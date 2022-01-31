"Не портите свою природную красоту": 39-летняя Проскурякова всполошила россиян своим видом

Певица в отличие от многих своих коллег не делала пластических операций и подтяжек, что вызывает уважение поклонников. В своем инстаграм-аккаунте она разместила фото, которое спровоцировало бурную реакцию фолловеров.
"Девочка, девушка, женщина. Это про каждую из нас. Всем любви и счастья", – подписала кадр Юлия Проскурякова. Она наложила на снимок песню Алексея Чумакова, где есть слова: "Пусть все умрут от зависти".
Подписчики отреагировали на пост весьма эмоционально, назвав звезду идеалом русской женщины. "Не портите свою природную красоту всякими подтяжками и прочим", – призвал ее один из фолловеров. "Обаятельная! Привлекательная!", "Обалденная!", "Замечательная", – осыпали артистку комплиментами россияне.
Напомним, Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с композитором и музыкантом Игорем Николаевым. Звездная пара воспитывает дочь Веронику. Певец души не чает в жене и наследнице. Супруги являются одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.
Правда, не так давно у Юлии Проскуряковой появился повод для ревности. Спровоцировала неловкую ситуацию экс-возлюбленная Игоря Николаева Наташа Королева.