"А поцелуйчик!": Королева приласкала Николаева на глазах у жены

Накануне Наташа Королева удивила всех своих поклонников. Она купила большой букет желтых тюльпанов и отправилась на концерт к бывшему мужу.

Было ли это запланированным жестом – никто так и не понял. Судя по всему, Игорь Николаев не ожидал увидеть свою экс-возлюбленную, но она оказалась крайне настойчива. С собой знаменитость взяла двух подруг, которые снимали ее, чтобы потом выложить и отметить исполнителя.

Наташа Королева подпевала и, видимо, предавалась воспоминаниям. Несколько раз она даже пустила слезу, не сдержав своих эмоций. Знаменитости очень понравился концерт, она танцевала и хлопала в ладоши. В какой-то момент она все-таки решилась выйти к бывшему возлюбленному.

Артистка подошла к сцене и вручила букет. Игорь Николаев заявил, что обещал зрителям сюрпризы, и вот они. Однако на этом все не завершилось. Активная певица предложила бывшему мужу спеть "Желтые тюльпаны", так как все очень ждали композицию. Она обратилась к многочисленным слушателям, а после они вместе исполнили хит, как делали это раньше.

В конце артистка еще раз обратилась к публике и поблагодарила всех. Она подошла отдать бывшему мужу микрофон, но заявила, что просто так этого не сделает. "А поцелуйчик!" – потребовала знаменитость. Музыкант послушно наклонился. Все случилось на глазах у жены исполнителя. Как она отреагировала на бойкую звезду – пока не совсем понятно.

