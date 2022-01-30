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Шоу-бизнес
"Перетянутую" Алентову вывели на чистую воду: Боятся потерять власть

"Перетянутую" Алентову вывели на чистую воду: Боятся потерять власть

Психолог прокомментировала пластические операции Веры Алентовой.
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Артистке уже 79 лет, в прошлом году из жизни ушел ее супруг Владимир Меньшов, с которым они были вместе долгие годы. С карьерой у Веры Валентиновны тоже все сложилось, она до сих пор задействована в кино. Внешность немолодой звезды вызывает бурную реакцию у поклонников, но для этого ей не раз пришлось обратиться за помощью к пластическим хирургам. Тем не менее, некоторые считают ее "перетянутой" и перебарщивающей с пластикой.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Психолог Любовь Розенберг назвала возможные причины увлечения стареющих актрис пластикой. Оказалось, дело не только в погоне за молодостью. "Пройти испытание известностью и властью может далеко не каждый, но и потерять ее кажется невыносимым! Люди готовы делать все новые и новые операции, чтобы еще хоть ненадолго остаться в обойме, быть востребованными", – вывела любителей пластики на чистую воду эксперт.

Ранее поклонники отметили, что Вера Алентова выгладит подавленной и уставшей, они предположили, что артистка не может смириться с утратой. Юлия Меньшова опубликовала фото с Нового года, который семья впервые праздновала без главы семьи и призналась, что было особенно тяжело, хоть и прошло полгода.

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Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 13:00 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как после пластики менялась Вера Алентова

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