"Перетянутую" Алентову вывели на чистую воду: Боятся потерять власть

Психолог прокомментировала пластические операции Веры Алентовой.

Артистке уже 79 лет, в прошлом году из жизни ушел ее супруг Владимир Меньшов, с которым они были вместе долгие годы. С карьерой у Веры Валентиновны тоже все сложилось, она до сих пор задействована в кино. Внешность немолодой звезды вызывает бурную реакцию у поклонников, но для этого ей не раз пришлось обратиться за помощью к пластическим хирургам. Тем не менее, некоторые считают ее "перетянутой" и перебарщивающей с пластикой.

Психолог Любовь Розенберг назвала возможные причины увлечения стареющих актрис пластикой. Оказалось, дело не только в погоне за молодостью. "Пройти испытание известностью и властью может далеко не каждый, но и потерять ее кажется невыносимым! Люди готовы делать все новые и новые операции, чтобы еще хоть ненадолго остаться в обойме, быть востребованными", – вывела любителей пластики на чистую воду эксперт.

Ранее поклонники отметили, что Вера Алентова выгладит подавленной и уставшей, они предположили, что артистка не может смириться с утратой. Юлия Меньшова опубликовала фото с Нового года, который семья впервые праздновала без главы семьи и призналась, что было особенно тяжело, хоть и прошло полгода.