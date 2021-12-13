"Не достойна!": Дэнс закатила истерику при виде Алентовой

Кинокартина "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." позволила Ладе Дэнс раскрыть себя с новой стороны. Вокалистке предложили играть в сериале одну из главных ролей, хотя она никогда не обучалась актерской профессии. Звезде посчастливилось играть вместе с выдающимися профессионалками, в число которых вошла Вера Алентова.
Лада Дэнс призналась, что всегда восхищалась работой коллеги и высоко оценивала все ее роли. Для певицы сотрудничество с актрисой стало потрясением. Увидев Веру Алентову, артистка потеряла над собой контроль и не сумела нормально выполнять поставленные задачи.
"Сцена, Алентова в кадре, и я понимаю, что просто не достойна работать вместе с такой звездой! В общем, у меня началась истерика", — выплеснула воспоминания Лада Дэнс. Потрясающая игра кинодивы заставила женщину усомниться в собственных возможностях.
Растерянная вокалистка не находила себе места, кадры портились, Вера Алентова казалась ей идеальной, а ее мастерство недостижимым. К счастью, режиссер понял проблему подопечной и нашел для нее правильные слова.
Как пишет Пятый канал, Лада Дэнс навсегда запомнила встречу с Верой Алентовой. Сериал "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." стал самым значимым кинопроектом в ее жизни. Картина позволила ей отточить актерские навыки и лучше разобраться в себе.