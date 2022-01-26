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Шоу-бизнес
"Не понять нам звезд": вновь устроившего разборки Билана резко опустили

"Не понять нам звезд": вновь устроившего разборки Билана резко опустили

Блогер Лена Картсс проанализировала странное поведение Дмитрия Билана.
прочитано 131 раз

В последнее время имя Дмитрия Билана стало все чаще и чаще мелькать в заголовках. Причиной тому – его любовь к алкоголю и странные выступления. Так, недавно в Казахстане один из гостей заснял певца во время концерта. Многие подумали, что он был не трезвым, но точной информации нет.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Но больше всего шума наделали "сторис", которыми музыкант поделился сам. Он признался, что напился. Оказалось, все из-за того, что он переживал трудный период в жизни, когда только узнал о госпитализации Александра Градского. Также, по его словам, он сильно устал, потому что очень много работает.

"Такое чувство что он просто решил своей "активностью" отвести внимание от нетрезвой ситуации со своим участием. Либо просто нехватка внимания, хотя куда уж больше. Не понять нам звезд", – не сдержалась Лена Картсс.

На этот раз победитель "Евровидения-2008" опять устроил разборки в своем "Инстаграме". Звезде не понравилось, что о нем рассказал один психолог, снявший разоблачительное видео. "Выходите на новый уровень! Иначе отпишемся!" – сказала знаменитость.

"Честно, я немного расстроена тем, что происходит с Димой. Когда-то в юности он был моим кумиром. Очень сильно изменился. Я бы назвала его сейчас "Пьеро отечественного шоу-бизнеса" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 13:28 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева

комментарии

Ответить:

Гость943601
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Алкаш, сомнительный певец ротом (это блеяние, а не пение), педовка дискотечная, наркоман, баловник под хвостик... Продолжать дальше?
1

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