"Не понять нам звезд": вновь устроившего разборки Билана резко опустили

Блогер Лена Картсс проанализировала странное поведение Дмитрия Билана.

В последнее время имя Дмитрия Билана стало все чаще и чаще мелькать в заголовках. Причиной тому – его любовь к алкоголю и странные выступления. Так, недавно в Казахстане один из гостей заснял певца во время концерта. Многие подумали, что он был не трезвым, но точной информации нет.

Но больше всего шума наделали "сторис", которыми музыкант поделился сам. Он признался, что напился. Оказалось, все из-за того, что он переживал трудный период в жизни, когда только узнал о госпитализации Александра Градского. Также, по его словам, он сильно устал, потому что очень много работает.

"Такое чувство что он просто решил своей "активностью" отвести внимание от нетрезвой ситуации со своим участием. Либо просто нехватка внимания, хотя куда уж больше. Не понять нам звезд", – не сдержалась Лена Картсс.

На этот раз победитель "Евровидения-2008" опять устроил разборки в своем "Инстаграме". Звезде не понравилось, что о нем рассказал один психолог, снявший разоблачительное видео. "Выходите на новый уровень! Иначе отпишемся!" – сказала знаменитость.

"Честно, я немного расстроена тем, что происходит с Димой. Когда-то в юности он был моим кумиром. Очень сильно изменился. Я бы назвала его сейчас "Пьеро отечественного шоу-бизнеса" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.