"Люблю навсегда": Долина призналась в чувствах к умершему Абдулову

Лариса Долина почтила память известного актера в годовщину его смерти.

В 2008 году умер Александр Абдулов , актеру было всего лишь пятьдесят четыре года. Для Ларисы Долиной смерть артиста стала настоящим ударом, так как они были друзьями. Сегодня певица почтила память Абдулова, опубликовав пост в "Инстаграм".

Исполнительница извинилась перед фанатами за то, что в праздничные дни пишет о скорбном. Однако она не могла не напомнить общественности об этом великом актере. По словам Долиной, с Абдуловым были связаны значимые моменты ее жизни. Также она отметила, что для родных и близких артиста Новый год – неоднозначный день.

Звезда призналась, что только Александру можно было называть ее Лялей, также он был одним из немногих, кто интересовался ее планами и жизнью. Лариса с грустью спросила, почему Абдулов так рано их покинул.

Также Долина упомянула семью актера. По ее словам, дочь Абдулова очень выросла, она уже одного роста с отцом. Певица назвала девочку чудесной, заявив, что Александр гордился бы ею. Также исполнительница написала слова благодарности Юлии Абдуловой, ведь она делала актера счастливым. "Люблю навсегда тебя", – заключила звезда.