"Долиной срочно к врачу": народ ошарашен внешним видом певицы

Внешность Ларисы Долиной вызвала вопросы у публики, ей даже посоветовали обратиться к врачу.

Лариса Долина начала активно следить за своим внешним видом и транслировать изменения в личном блоге, который не так давно завела. Артистка сменила имидж, начала молодежно одеваться и даже сбросила лишний вес. По словам певицы, похудеть ей помогло правильное питание. Однако некоторые все-таки в это не верят и считают, что она воспользовалась услугами пластической хирургии.

В последнее время публика все больше говорит о внешности Долиной. Подписчики считают, что певица уж слишком перебарщивает со всевозможными фильтрами для обработки фото. Так, снимки артистки, которые она выкладывает в свой "Инстаграм", получаются очень нежизненными. Долина больше похожа на куклу, чем на человека. С другой стороны, нельзя не признать, что для своего возраста звезда выглядит потрясающе.

Недавно коллега Долиной выложил в свой микроблог фотографию с артисткой. Вячеслав Манучаров был с певицей вместе на мероприятии и решил запечатлеть столь приятный момент. "С невероятной и любимой", – подписал он. Лариса Долина на снимке выглядит очень стильно: она надела черный блестящий костюм и такой же блестящий топ с круглым вырезом на груди. Также звезда сделала удачный макияж: ее выразительные глаза подчеркнуты с помощью смоки.

Фанаты восхитились образом звезды. "Очень хорошо выглядит", "Какая же она королева", "Вот на кого нужно равняться", "Всегда молодая и стройная", – пишут они.

Однако это мнение разделили далеко не все. Многие отметили "восковое" лицо певицы и раскритиковали ее за чрезмерное использование фотошопа. "Ох уж этот фотошоп", "Это с восковой фигурой музея мадам Тюссо?", "Пластическая хирургия творит чудеса", "Как фигура восковая, как-то не очень", "Долиной срочно к врачу. Так себя ненавидеть и искажать до неузнаваемости", – унизили артистку хейтеры.