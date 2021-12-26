"Красота внизу тела": Нагиев лишился дара речи от вида Долиной

Лариса Долина продолжает щеголять в коротких платьях, приковывая взгляды мужчин к своей фигуре.

Накануне состоялся полуфинал шоу "Голос" на "Первом канале". Эмоции по-настоящему бушевали через край. Слезы наворачивались как у участников, так и у жюри и зрителей. Также посетили мероприятие и звездные гости. Так, к команде Димы Билана пожаловала Лариса Долина. Кстати, в день съемок победителю "Евровидения" исполнилось сорок лет.

Вид артистки в очередной раз поразил публику, она выглядела великолепно. Певица облачилась в красное мини, расшитое пайетками. Еще большей пикантности образу добавляло глубокое декольте и красные туфли на высоком каблуке. Она смотрелась на сцене по-настоящему роковой женщиной.

Безусловно, пение Долиной вызвало восторг. Но все же мимо внешнего облика пройти не смогли. Так, ведущий Дмитрий Нагиев обратился к артистке, поинтересовавшись, где же ее пышные формы. Певица оказалась не промах и парировала Дмитрию, спросив соскучился ли он по ним. О ногах Ларисы телеведущий сказал: "Это сама красота внизу тела".

Затем Долина обратилась к имениннику и поздравила его с юбилеем. Она выразила восхищение артистом, назвав Билана мэтром.

Напомним, что год назад Долина предстала перед народом в новом образе. Певица сильно похудела, сбросив целых двадцать килограмм. Теперь она старается подчеркнуть свою точеную фигуру, надевая короткие и облегающие платья.