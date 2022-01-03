"Я тебе сейчас в рожу плюну": Собчак взбесила Блиновскую и рискнула оказаться в реке

Героем свежего выпуска ютуб-шоу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак" стала автор марафона личностного роста Елена Блиновская. Беседа дам получилась эмоциональной.
Собчак усомнилась в эффективности курса Блиновской "Марафон желаний". Елена стерпеть критику не смогла. В ответ блогерша обещала плюнуть в лицо телеведущей и столкнуть ее за борт. Девушки в тот момент сплавлялись по реке на лодке.
"Я тебе сейчас в рожу плюну", – взбесилась Блиновская.
Ксения пыталась успокоить собеседницу. Елена между тем отметила, что Ксения не разбирается в предмете их беседы. "Марафон желаний" блогер назвала своим детищем. Блиновская пригрозила, что на берегу Собчак "покажут" за обесценивание ее проекта.
Позднее Ксения Собчак отметила, что уважает умение Елены Блиновской заработать миллионы с нуля. Блогерша тем временем заявила, что несет своими марафонами "свет".
Градус дискуссии поднимался несколько раз за интервью. В финале Собчак прямо сказала Блиновской, что та зарабатывает на человеческой глупости. Елена в ответ подчеркнула, что ее курсы купили тысячи людей, а Ксения сделала выводы, не вникая в продукт.