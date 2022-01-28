"Я – жертва": Собчак рассказала о проклятии

Ксения Собчак предстала перед публикой в нелепом виде и сделала откровенное признание.

Журналистка показала в своем микроблоге фото с коллегами по шоу-бизнесу – Иваном Ургантом и актером Сергеем Буруновым. Ксения Собчак выбрала для зимней прогулки модный сегодня объемный пуховик, в котором стала похожа на огромного снеговика. Образ она дополнила белыми валенками.

"Я - жертва моды... Или, может, на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?", – иронично высказалась звездная блондинка. Также телеведущая добавила, что мерзнуть "в таком дебильном виде" вместе с Ургантом и Буруновым – одно удовольствие.

Фолловеры поддержали ироничный тон телеведущей. "Еще надо варежки на завязках, тоже в тренде", "Снизу же поддувать будет", "Три прекрасных пингвина", "Почему мне так смешно?", – прокомментировали снимок россияне.

Ранее Ксения Собчак решила поддержать важное общественное движение. Теледива заявила, что, судя по ряду публикаций в "Инстаграме", эта неделя посвящена международной борьбе с эйджизмом – дискриминации по возрастному признаку. Будучи человеком с активной жизненной позицией, а также "женщиной, разменявшей четвертый десяток", Ксения Собчак решила поддержать эту борьбу.

