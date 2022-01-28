"Пару блогеров посадить": Собчак одобрила странное предложение

Звездная блондинка хорошо понимает специфику социальной жизни в силу своей профессии. Ранее Ксения Собчак даже хотела управлять Россией, но с треском провалилась на выборах. Впрочем, поражение не мешает журналистке иметь свою точку зрения на происходящее и афишировать ее.
Недавно в личном блоге звезда сделала репост шуточного предложения, которое применимо к российской действительности. Некий мужчина написал анекдот о том, как легко заинтересовать школьников математикой — запретить им ее до 18-летия.
Разумеется, идея носит лишь юмористический характер, но показывает, как молодое поколение реагирует на все недоступное. Ксения Собчак благосклонно отнеслась к этим суждениям. Есть в них особая злободневность.
"Пару блогеров посадить за пропаганду математики среди несовершеннолетних. Вот тогда дети математикой заинтересуются. А пока это так все, полумеры", — гласит часть публикации.
Видимо, Ксения Собчак высоко оценила пост, раз поделилась им в инстаграм-аккаунте. "Поддерживаю инициативу!" — отметила телеведущая.
Напомним, ранее блондинка показала на камеру соски. Знаменитость широко развела ноги перед фотографом. Таким образом она выступила против дискриминации людей по возрастному признаку.
Также "Дни.ру" писали о вмешательстве звезды в скандальное похищение больной чеченской женщины из Нижнего Новгорода, которую обвиняют в терроризме. Ксению Собчак тронуло то, что человек исчез, а качественные меры для помощи не предприняли.