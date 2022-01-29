"Веселое утро": 67-летняя Вайкуле развлеклась в компании двух мужчин

Лайма Вайкуле показала необычное видео.

Артистка активно использует социальные сети и часто делится с поклонниками кадрами из жизни. Вайкуле часто публикует видео, в которых показывает, как проходят ее будни. В новом ролике Лайма Станистлавовна решила развлечься с двумя мужчинами, один из которых играл на рояле, второй – на контрабасе. "Вот такое веселое утро", – констатировала звезда, пританцовывая вокруг музыкантов со своей собакой.

Поклонники пришли в восторг от жизнерадостности и чувства юмора певицы. "Умничка, не теряет жизнелюбие и всегда на позитиве (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну какое замечательное и позитивное утро. Пусть так будет всегда! Обнимаем", "Самая красивая веселая и стильная Лаймочка", "Зажигалочка!", "Мой кумир с детства", "Как всегда самая стильная", "Просто накрыло))) бывает", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, как живет единственная наследница Лаймы Вайкуле. За 40 лет совместной жизни с Андреем Латковским у артистки так и не появилось детей, а несколько лет назад Вайкуле пережила выкидыш. Неудачная беременность сильно сблизила Лайму Станиславовну с племянницей Аней, которой она стала буквально второй мамой. Певица нередко демонстрирует трепетные отношения с родственницей в своем блоге.