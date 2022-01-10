Красавица с розовыми волосами: что известно о наследнице Лаймы Вайкуле, которую она скрывала

Певица показала наследницу в трогательном видео

Известная артистка Лайма Вайкуле – не из тех, кто любит делиться деталями жизни своей семьи с общественностью. Известно, что звезда состоит в отношениях с бас-гитаристом Андреем Латковским уже больше 40 лет, но за это время у пары так и не появилось детей. К 67 годам народная артистка Латвийской Республики обзавелась только одной наследницей – любимой племянницей, которую ей подарила родная сестра. Причем артистка не показывала родственницу поклонникам долгие годы.

То, что Лайма Вайкуле так и не смогла ощутить на себе радости материнства, уже не раз становилось поводом для обсуждения. Звезда не смогла сама родить ребенка и отказалась от усыновления, а идея суррогатного материнства оказалась ей не близка. 10 лет назад знаменитость забеременела с помощью ЭКО, но пережила выкидыш. Сегодня исполнительница утверждает, что не переживает по поводу того, как распорядилась судьба. К тому же, у певицы есть и другая отдушина.

Как известно, Лайма Вайкуле – страстная собачница. За свою жизнь артистка спасла немало четвероногих, а теперь даже запланировала открыть в Латвии собачий парк на берегу моря. Однако любимые питомцы – не единственные, кому певица дарит свою заботу.

Поговаривают, что последняя неудачная беременность сильно сблизила Вайкуле с дочкой ее родной сестры. После несчастья артистка окружила заботой и любовью свою племянницу Аню, с которой близка до сих пор. О судьбе девушки ничего не известно, но, судя по всему, именно ей достанется часть крупного наследства прославленной тети. К тому же, недавно звезда продемонстрировала свое трепетное отношение к родной кровиночке в соцсетях.

Накануне знаменитость впервые показала девушку, которой на вид около 20 лет, в "Инстаграм". В новом ролике Лайма Вайкуле предстала перед подписчиками с задорными кудряшками, а Аня – с яркими розовыми волосами. Родственницы вместе поздравили пользователей с праздником, заключили друг друга в объятия и собрали сотни комплиментов от поклонников в комментариях.