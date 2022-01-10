Звезды Голливуда Развод Григория Лепса Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Понедельник
10 января
Лента новостей
13:13
"Машуля с крыльями ангела": дочь Кончаловского поразила народ
12:59
"То, что позволено королю, не позволено всем остальным": Россиян жестко опустили из-за Киркорова
12:53
Рассказавший об интиме с Асмус Янковский вспомнил о жене: Она просто спец в этом
12:51
Всплыло фото 52-летней Меньшовой без макияжа: Зачем так пугать?
12:48
Прогноз курса рубля на январь
12:46
Уже не тот: Нагиев сильно сдал после слухов о половой инфекции
12:45
За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19
12:29
Красавица с розовыми волосами: что известно о наследнице Лаймы Вайкуле, которую она скрывала
12:24
Звезда "Полицейского с Рублевки" впервые показала дочь от таинственного избранника
12:23
Внучка Зудиной всполошила народ: Копия деда
12:12
В опозоренную Бузову смачно плюнули
12:04
В подмосковной Шатуре поймали наркодилера с "коллекцией" веществ на полкило
11:59
Риски возрастают: у кого возникнут трудности с ипотекой в 2022 году
11:51
Всем на зависть: Заподозренный в гей-связи Басков зацеловал горячую брюнетку
11:50
Детище студии Зеленского "Сваты" побило проект Эрнста
11:46
"Я влюбилась": Замужняя Паулина Андреева заявила об отношениях с Хабенским
11:40
"Недалекие мракобесы": затравленная жена Петросяна взорвалась
11:16
"Пародия на сексуальность": схватившую оружие Бузову жестко высмеяли
11:15
Под Новосибирском на обочине дороги обнаружили коробку с новорожденной
11:04
Не зашевелилось: Ярушин из "Универа" не возбудился от прелестей Самбурской
10:54
Почему недавно родившая Нюша не приходит в форму
10:49
В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для "лихачей"
10:46
Пережившая кому МакSим ответила на издевку Собчак: Ксюша знает больше
10:42
Отчаявшимся россиянам потребовалась помощь Кабаевой: Помойка Малахова омерзительна!
10:38
Бросил школу и открестился от денег богатой матери: каким растет сын Дианы Гурцкой
10:27
"Это был стресс": Янковский разоткровенничался об интиме с Асмус
10:10
Восемь человек отравились "паленым" алкоголем в Югре
10:00
Сексуальный подтекст: чем поцеловавшая дочь в губы Гагарина насолила малышке
09:55
На подмосковном заводе нашли расчлененный труп мужчины
09:05
Появилась информация о пропавшей в Казахстане звезде "Интернов" Глинникове
08:54
Раскрыта причина внезапного развода Лепса: Переспал с Барановской
08:50
Перед переговорами с США в МИДе заговорили о средствах "устрашения оппонента"
08:36
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
08:08
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
06:05
День 20 тысяч мучеников: Что нельзя делать 10 января
03:59
Исхудавшая Орейро напугала народ после новости о реальной причине переезда в Россию
02:17
"Попа желанная": Бородина рассказала о сексуальных предпочтениях нового любовника
23:59
К чему снится гроза
22:00
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"
20:11
Похудевшая Дубцова похвасталась фигурой в купальнике
18:33
Организм начинает себя убивать: ученые обнаружили опасность иммунитета от COVID-19
17:58
Киркоров признался в чувствах тяжелобольной Тарасовой
17:17
"Конечно, правда": Мать Тимати сделала сенсационное признание о его сексуальной ориентации
16:14
Россияне смешали с грязью любовника Волочковой: Агрессивный альфонс
15:30
Глава Минздрава Мурашко призвал приспособиться к жизни с QR-кодами и сертификатами о вакцинации
15:19
52-летняя жена Газманова прижалась к молодому красавчику после новости о расставании
14:47
"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву
14:44
"Сойти с ума": Известная спортсменка показала фото изуродованного инсультом Моисеева
14:01
Вскрылась правда о поцелуе Милохина и Медведевой: Принуждали
13:26
87-летний Ширвиндт плюнул на подарки от сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву
Россияне смешали с грязью любовника Волочковой: Агрессивный альфонс
"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша
Финал шоу "Ледниковый период" обернулся неожиданностью
Залитую кровью Кристину Асмус закидали камнями
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Красавица с розовыми волосами: что известно о наследнице Лаймы Вайкуле, которую она скрывала

Красавица с розовыми волосами: что известно о наследнице Лаймы Вайкуле, которую она скрывала

Певица показала наследницу в трогательном видео
прочитано 273 раза

Известная артистка Лайма Вайкуле – не из тех, кто любит делиться деталями жизни своей семьи с общественностью. Известно, что звезда состоит в отношениях с бас-гитаристом Андреем Латковским уже больше 40 лет, но за это время у пары так и не появилось детей. К 67 годам народная артистка Латвийской Республики обзавелась только одной наследницей – любимой племянницей, которую ей подарила родная сестра. Причем артистка не показывала родственницу поклонникам долгие годы.

ПО ТЕМЕ

"Унижает, как может": перенесшая депрессию Вайкуле пожаловалась на Нагиева

Пугачева одобрила важное решение в жизни Вайкуле

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

То, что Лайма Вайкуле так и не смогла ощутить на себе радости материнства, уже не раз становилось поводом для обсуждения. Звезда не смогла сама родить ребенка и отказалась от усыновления, а идея суррогатного материнства оказалась ей не близка. 10 лет назад знаменитость забеременела с помощью ЭКО, но пережила выкидыш. Сегодня исполнительница утверждает, что не переживает по поводу того, как распорядилась судьба. К тому же, у певицы есть и другая отдушина.

Как известно, Лайма Вайкуле – страстная собачница. За свою жизнь артистка спасла немало четвероногих, а теперь даже запланировала открыть в Латвии собачий парк на берегу моря. Однако любимые питомцы – не единственные, кому певица дарит свою заботу.

Поговаривают, что последняя неудачная беременность сильно сблизила Вайкуле с дочкой ее родной сестры. После несчастья артистка окружила заботой и любовью свою племянницу Аню, с которой близка до сих пор. О судьбе девушки ничего не известно, но, судя по всему, именно ей достанется часть крупного наследства прославленной тети. К тому же, недавно звезда продемонстрировала свое трепетное отношение к родной кровиночке в соцсетях.

Накануне знаменитость впервые показала девушку, которой на вид около 20 лет, в "Инстаграм". В новом ролике Лайма Вайкуле предстала перед подписчиками с задорными кудряшками, а Аня – с яркими розовыми волосами. Родственницы вместе поздравили пользователей с праздником, заключили друг друга в объятия и собрали сотни комплиментов от поклонников в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 12:29 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие участники "Новой волны"

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске

Мальчик стоял у окна
Шоу-бизнес

"Я влюбилась": Замужняя Паулина Андреева заявила об отношениях с Хабенским

Раскрыты детали
Шоу-бизнес

Отчаявшимся россиянам потребовалась помощь Кабаевой: Помойка Малахова омерзительна!

Гимнастка высказалась
Шоу-бизнес

"Это был стресс": Янковский разоткровенничался об интиме с Асмус

Актер редко дает интервью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"
Организм начинает себя убивать: ученые обнаружили опасность иммунитета от COVID-19
Глава Минздрава Мурашко призвал приспособиться к жизни с QR-кодами и сертификатами о вакцинации

Спорт

"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется

Регионы

Под Новосибирском на обочине дороги обнаружили коробку с новорожденной
Восемь человек отравились "паленым" алкоголем в Югре
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+