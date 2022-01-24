59 лет для мужчины – не возраст: Заговорили о новых отношениях Лепса

Григорий Лепс не так давно развелся с женой. Психолог Александр Вронский проанализировал действия артиста.

Григорий Лепс находился в браке со своей теперь уже экс-супругой Анной около 20 лет. Пара выглядела счастливой и считалась достаточно крепкой. Однако пару месяцев назад союзу пришел конец. Певец и его бывшая возлюбленная разошлись и подписали документы о разводе.

"В определенный период жизни каждый человек сталкивается с одиночеством. Еще в младенчестве, когда ребенок осознает, что не всемогущ и не может контролировать маму, впервые испытывает чувство похожее на одиночество. Часто мы сталкиваемся с ним покидая "отчий дом", теряя друзей и, конечно, заканчивая отношения, особенно, если это долгий брак, как, например, у Григория Лепса. И это абсолютно нормально, чувствовать себя одиноко, когда ты прожил с человеком бок о бок столько времени. У вас годами формировался совместный быт, досуг, вы воспитывали совместных детей и строили планы на будущее. И когда по той или иной причине происходит разрыв отношений, очень часто оба партнера чувствуют долгое время себя одинокими. Все дело в нашей психике. Она умело вытесняет все истории, связанные с ссорами и недопониманием и "включает", когда ее совсем не просят, ностальгию. Отсюда грусть и меланхолия", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Александр Вронский.

Психолог уверен, что артисту не стоит долго густить. По его словам, у исполнителя еще есть шанс встретить свою любовь и провести с ней всю оставшуюся жизнь.

"Но в одиночестве есть и свои плюсы, особенно для такого творческого человека, как Григорий Лепс. Всю энергию и эмоции, связанные с переживанием расставания можно направить на творчество и создание новых музыкальных произведений. Плюс – это возможность побыть наедине с собой и разобраться в своих чувствах, целях, ожиданиях. К тому же 59 лет для успешного мужчины – это совсем не возраст, чтобы заново построить счастливые и крепкие отношения", – заговорил эксперт о другой женщине.