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Шоу-бизнес
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой

Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой

Антон Беккужев

Антон Беккужев блогер

 Журналист, телевизионный эксперт, ведущий реалити-шоу «ДОМ-2. Остров любви» на ТНТ
Артист прожил с супругой целых 20 лет, а за время семейных отношений Лепс с женой трижды стали родителями.
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Когда в конце прошлого года в прессе поползли слухи о размолвке в звездной паре, многие сочли это уткой. Однако в итоге Григорий Лепс признался, что с недавних пор действительно вновь носит статус холостяка. Известно, что на развод подала именно Анна, возможно, именно она и стала инициатором расставания. Но кто или что на самом деле является причиной распада столь крепкого, на первый взгляд, союза?

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Давайте рассмотрим все возможные версии. Ни для кого не секрет, что Григорий Лепс – знатный балагур и любитель горячительных напитков. Не зря его визитной карточкой считается песня «Рюмка водки на столе». О бурных вечеринках с участием артиста ходят легенды. Возможно, супруга Лепса устала терпеть праздный образ жизни певца и захотела поставить на этом точку. Однако в прессе не раз упоминали, что в последнее время Григорий все же сумел завязать с вредными привычками, так что в эту версию можно поверить с натяжкой. Может быть, счастье звездной пары сумел разрушить кто-то третий?

Несмотря на семейную жизнь, злые языки не раз приписывали певцу романы с самыми разными девушками. Так, поговаривали, что Лепс оказывал знаки внимания Яне Кошкиной и даже Юлии Барановской. Одно можно сказать точно – наверняка вокруг самого популярного артиста России было много женщин, которые хотели оказаться в его объятиях. Тут уж даже совсем неревнивая жена может занервничать. Но есть и другая точка зрения: говорят, будто нового фаворита нашла как раз супруга Григория.

По слухам, новым бойфрендом Анны стал манекенщик Дмитрий Савчук, и пару уже успели застать во время отдыха на Мальдивах. Не исключено, что за 20 лет брака огонь любви между Лепсом и его женой все же угас, и оба обрели новое счастье. Так или иначе теперь эта семья поставила точку в отношениях уже официально, поэтому и Григорий, и Анна имеют полное право на новую личную жизнь. Уверен, что каждый из них не останется в одиночестве и обретет вторую половину.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
28 января 2022, 09:11 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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