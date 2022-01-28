Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой

Артист прожил с супругой целых 20 лет, а за время семейных отношений Лепс с женой трижды стали родителями.

Когда в конце прошлого года в прессе поползли слухи о размолвке в звездной паре, многие сочли это уткой. Однако в итоге Григорий Лепс признался, что с недавних пор действительно вновь носит статус холостяка. Известно, что на развод подала именно Анна, возможно, именно она и стала инициатором расставания. Но кто или что на самом деле является причиной распада столь крепкого, на первый взгляд, союза?

Давайте рассмотрим все возможные версии. Ни для кого не секрет, что Григорий Лепс – знатный балагур и любитель горячительных напитков. Не зря его визитной карточкой считается песня «Рюмка водки на столе». О бурных вечеринках с участием артиста ходят легенды. Возможно, супруга Лепса устала терпеть праздный образ жизни певца и захотела поставить на этом точку. Однако в прессе не раз упоминали, что в последнее время Григорий все же сумел завязать с вредными привычками, так что в эту версию можно поверить с натяжкой. Может быть, счастье звездной пары сумел разрушить кто-то третий?

Несмотря на семейную жизнь, злые языки не раз приписывали певцу романы с самыми разными девушками. Так, поговаривали, что Лепс оказывал знаки внимания Яне Кошкиной и даже Юлии Барановской. Одно можно сказать точно – наверняка вокруг самого популярного артиста России было много женщин, которые хотели оказаться в его объятиях. Тут уж даже совсем неревнивая жена может занервничать. Но есть и другая точка зрения: говорят, будто нового фаворита нашла как раз супруга Григория.

По слухам, новым бойфрендом Анны стал манекенщик Дмитрий Савчук, и пару уже успели застать во время отдыха на Мальдивах. Не исключено, что за 20 лет брака огонь любви между Лепсом и его женой все же угас, и оба обрели новое счастье. Так или иначе теперь эта семья поставила точку в отношениях уже официально, поэтому и Григорий, и Анна имеют полное право на новую личную жизнь. Уверен, что каждый из них не останется в одиночестве и обретет вторую половину.