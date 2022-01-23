"Все только начинается": раскрепостившаяся экс-супруга Лепса поразила народ пикантным кадром

Анна Шаплыкова не отчаивается после разрыва с музыкантом, женщина даже стала более раскрепощенной.

После развода с Григорием Лепсом Анна Шаплыкова не замкнулась в себе. Недавно женщина дала о себе знать, выложив в свой микроблок весьма пикантную фотографию. Бывшая жена певца устроила фотосессию. На одном из снимков она позирует в кружевном боди, джинсах, сидя на стуле. Стоит отметить, что Анна выглядит потрясающе, а ведь она – мама троих детей.

Кадр женщина подписала философски. Так, она призвала фолловеров избавиться от такой негативной черты характера, как зависть. По мнению экс-супруги артиста, эта сила все разрушает на своем пути. Именно поэтому нужно уметь радоваться за других, поддерживать друг друга. Только тогда в мире будут царить добро и любовь .

Поклонники поддержали Анну в комментариях, пожелали счастья и душевных сил. Также фанаты не обошли стороной внешность женщины. По их мнению, она выглядит очень эффектно. "Вам бы в кино сниматься. Классный кадр роковой красавицы", "Анна, вы прекрасны. Счастья вам!", "Такая вы потрясающая", "Какая же вы шикарная женщина! Сойти с ума", "Красавица Анна, все самое хорошее только начинается", "Желаю быть любимой и очень счастливой", – написали подписчики.

Напомним, что пара развелась в декабре прошлого года. Если артист сразу окунулся в работу, то его бывшая супруга решила хорошенько отдохнуть. Так, во время бракоразводного процесса женщина была на Мальдивах. По слухам, Анна отправилась в отпуск вместе с статным манекенщиком Дмитрием Савчуком.