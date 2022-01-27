"Юный овал": 72-летняя Пугачева с неожиданного ракурса вызвала у россиян экстаз

Юморист активно ведет свой инстаграм-аккаунт, ежедневно делясь семейными снимками и видео. На сей раз он опубликовал фото любимой жены на фоне зимнего пейзажа.
Примадонна предстала в нежно-розовом пуховике и с половиной лица в кадре. Такой неожиданный ракурс вовсе не смутил поклонников. Напротив, он показался им интересным. Подписчики буквально пришли в экстаз от того, как в свои годы выглядит Алла Пугачева и осыпали ее комплиментами.
"Женщина-загадка", "Аллуся красотка", "Юный овал", "Любим безгранично. Лучшая на все времена", "Как всегда прекрасна", – написали фолловеры. Многие отметили, что у шоумена и артистки – прекрасная семья.
Напомним, 23 декабря Алла Пугачева и Максим Галкин отметили десятилетие со дня свадьбы. Пара сыграла свадьбу в 2011 году. Для Примадонны брак с телеведущим стал пятым. Разница в возрасте в 27 лет их вовсе не смущает. Сначала публика скептически отнеслась к союзу звезды и молодого юмориста, но за годы счастливой совместной жизни они доказали, что годы – не помеха гармоничным отношениям.
Пара воспитывает восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри. Дети знаменитостей растут очень развитыми и талантливыми.