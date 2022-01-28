Уязвленная Мамаева вышла на связь после новости о свадьбе бывшего мужа

Накануне стало известно о том, что Павел Мамаев женился на бывшей подруге Аланы Мамаевой – Надежде Санько. Сама Алана, судя по всему, не ожидала, что этот роман может закончиться свадьбой. Женщина предполагала, что этой интрижкой Мамаев хочет лишь насолить ей, а после он порвет отношения с Санько. Однако вышло иначе.
После того, как в Сети появились кадры с церемонии бракосочетания пары, некоторые подписчики стали ехидно поздравлять Алану со столь важным событием в жизни ее бывшего мужа. Уязвленная брюнетка оставила эти поздравления без комментариев, а после вышла на связь в Сторис своего инстаграм-аккаунта и ответила на вопросы некоторых пользователей.
Один из подписчиков спросил Мамаеву, что она подарила на свадьбу экс-супругу.
"Надежду," – съязвила женщина в ответ.
Судя по всему, Алана имела в виду новую избранницу футболиста, которая прежде была ее близкой подругой. В Сети поговаривают, что Санько уже даже ждет ребенка от Мамаева, мол это и могло стать причиной скорой свадьбы.
Напомним, что Павел и Алана были женаты в течение восьми лет. Их брак распался в прошлом году после того, как Алана Мамаева устала терпеть измены своего благоверного.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о романтическом путешествии Павла Мамаева с новой избранницей, которое не обошлось без происшествий.