Вся в слезах: видео свадьбы Мамаева и беременной подруги его бывшей жены попали в Сеть

Слухи о том, что скандальный футболист Павел Мамаев после развода с моделью Аланой Мамаевой закрутил роман с ее подругой Надеждой Санько, появились недавно. Сначала пара не комментировала информацию, но при перелете их задержали на границе за дорогое незадекларированное кольцо, которое Павел подарил Надежде на помолвку. Роскошным украшением Санько похвасталась еще в декабре.
Алана Мамаева не верила, что интрижка может перерасти в нечто большее. Но она ошибалась, и теперь все карты раскрыты.
Павел Мамаев женился на Надежде Санько, которая уже якобы ждет ребенка. В Сети опубликованы кадры праздничной церемонии. На видео Надежда Санько плачет от счастья, пока подруга пытается ее утешить.
Поклонники уверены, что пара сыграла свадьбу столь стремительно именно из-за беременности любовницы Павла Мамаева. Особо наблюдательные даже увидели на кадрах свадьбы округлившийся живот Надежды Санько.
Напомним, Павел Мамаев прожил в браке с Аланой восемь лет. Пара воспитывала двух детей – общую дочь и сына Аланы Мамаевой от первого брака с Александром Липовым. После громкого скандала с изменами Алана развелась с Павлом.