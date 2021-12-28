Одаривший любовницу кольцом за двенадцать миллионов Мамаев пытается обобрать экс-супругу до нитки

Скандалы вокруг семьи Мамаевых набирают обороты. На этот раз спортсмен подарил невесте многомиллионный подарок, при этом сам подал на бывшую жену в суд на алименты.

Накануне Павел Мамаев сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Все бы ничего, только вот невеста спортсмена – экс-подруга Аланы Мамаевой. Масло в огонь подлило то, что футболист купил возлюбленной кольцо аж за двенадцать миллионов рублей. При этом сам хочет потребовать с бывшей жены алименты за их общую дочь. Это не на шутку возмутило Алану.

Женщина посетовала, что только в России футболисты могут тратить огромные деньги на ювелирные украшения и при этом судиться с бывшими женами, отбирая у них имущество. Так, Мамаева заявила, что экс-супруг подал в суд на раздел именно той квартиры, в которой Алана живет с детьми. Также он наложил арест на автомобиль. "Грустно все это", – написала женщина.

Напомним, что Мамаевы были вместе восемь лет. Расстались супруги со скандалом – Павел обвинил Алану в отсутствии поддержки после смерти отца. Ранее возлюбленные были на грани развода, когда вскрылись измены футболиста. Но тогда Мамаева нашла в себе силы простить избранника.

Сейчас же спортсмен счастлив с Надеждой Санько. Для Аланы известие об их союзе стало ударом, так как она считала Надю подругой. При этом сама любовница футболиста отрицает, что они находились в теплых отношениях.