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Шоу-бизнес
Сраженная инсультом 68-летняя Проклова раскрыла детали состояния

Сраженная инсультом 68-летняя Проклова раскрыла детали состояния

Некоторое время назад в Сети появилась пугающая новость. Сообщалось, что Елена Проклова была госпитализирована.
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Позднее одна за другой начали всплывать детали происходящего. Близкие знаменитости сообщили, что она начала ощущать недомогание еще во время гастролей в Санкт-Петербурге. Там ей вызывали врачей, но доставить артистку в столицу было необходимо. Уже в Москве за здоровьем знаменитости следил ее бывший супруг. Он нашел для нее хорошую клинику и позаботился о госпитализации.

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Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Сам мужчина ранее уже давал интервью. Тогда он сообщил, что Елена Проклова постоянно в движении и совершенно отказывается отдыхать. При этом сам он относится к жизни также, именно поэтому они близки столько лет. Экс-супруг также призвал перестать обвинять знаменитость в том, что она решила заговорить о домогательствах известного режиссера из-за денег.

По словам Андрея Тришина, Елену Игоревну правда беспокоил этот вопрос, раз она решила поднять его. Он указал, что публике стоит ему поверить, так как он знает актрису очень много лет. Многих волновал тот момент, что сама Проклова не выходит на связь. Теперь все изменилось.

Накануне Елена Проклова все-таки ответила журналистам. Она сообщила, что врачи в клинике просто замечательные и поблагодарила всех тех, кто переживал за нее. По словам Елены Игоревны, уже через пару дней она окажется дома, так как выписка изначально планировалась на начало февраля.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 09:00 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

комментарии

Ответить:

Гость949961
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Те женщины или девушки, которые были жертвами домогательств со стороны своего начальника, поймут поступок Елены.
Гость951959
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Гость949961
Те женщины или девушки, которые были жертвами домогательств со стороны своего начальника, поймут поступок Елены.
Верно, это утверждение верно.Когда домогания начальника стали просто невыносимыми,пришлось уволиться.Женщины об этом молчат, а об этом надо кричать!
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