"Волнует на самом деле": Проклова впала в ностальгию по сексу в юном возрасте

Елена Проклова дала всем женщинам совет по безопасности.

Недавно российская актриса театра и кино 68-летняя Елена Проклова перенесла инсульт. Сейчас она восстанавливает здоровье в реабилитационном центре.

Проклова не стала тратить время зря и дала всем женщинам совет. Актриса уверена, что не стоит питать надежд на то, что их мужчинам хорошо рядом долгие годы. Проклова уверена, гораздо больше любого мужчину привлекают молоденькие девушки.

Елена Проклова считает, что мужчина врет своей пассии, если клянется и божится ей в вечной любви до гроба. Мужчин привлекают молодые в сексуальном плане. По ее словам, юное женское тело привлекает любого мужчину гораздо больше. Так было всегда, и это задумано природой. Те, кто думает иначе, просто лгут себе.

"Зачем тогда врать: "Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня волнует на самом деле". Зачем это ханжество?" – заявила Проклова.

Актриса добавила, что довольна своей жизнью и уверена, что каждая мечтает пройти такой же путь. Она отметила, что ее жизнь полна "обилия настоящей любви". Актриса впала в настоящую ностальгию по прошлому, говоря об этом.

Своим хейтерам Елена Проклова возразила и отметила, что они просто завидуют ей.