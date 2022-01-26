С любым мужчиной: Разбитая инсультом 68-летняя Проклова заговорила о сексуальных предпочтениях

Недавно артистку сильно подвело здоровье, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, позже врачи диагностировали инсульт. Проклова буквально была на грани, медики подарили ей вторую жизнь. Однако Елене Игоревне повезло, она довольно быстро пришла в норму и сейчас восстанавливается в реабилитационном центре, из которого скоро отправится домой.
Звезда даже уже в состоянии давать интервью и говорить на сложные личные темы. Так, Проклова объяснила, что для нее важно в мужчинах и заговорила о сексуальных предпочтениях. "Мой опыт говорит мне, что с любым мужчиной, любых параметров, можно замечательно заниматься сексом, если ты его любишь", – четко обозначила свою позицию артистка. Она добавила, что ценит в мужчинах самодостаточность, нежность и порядочность.
Ранее стало известно, что разбитую инсультом Елену Проклову отказались оперировать. В случае с обширным инсультом, который пережила артистка, это даже хорошо. У Прокловой пострадал мозжечок, из-за чего ей пока тяжело держать равновесие. Однако специалисты в один голос заявляют, что Елена Игоревна буквально чудом не осталась "овощем" и пока ей не требуется операция и достаточно консервативного лечения.