Одышка и кашель: инфицированная ковидом Лолита прохрипела в телефон

24 января в театре "Модерн" должен был состояться спектакль "Женитьба" с российской певицей Лолитой Милявской в главной роли, однако представление перенесли.
В своем "Инстаграм" Лолита рассказала, что причина переноса спектакля прискорбная. У ее партнера по сцене Юрия Анпилогова выявили коронавирус. Заразилась и певица. В связи с этим она записала видеообращение к поклонникам. Певица сообщила, что болеет в легкой форме.
"Информация для всех, кто собирался завтра в театр "Модерн" на спектакль "Женитьба". Дело в том, что один из моих партнеров, а там не главных нет, Юра Анпилогов, хватанул корону. Я же зацепила "Омикрон". Поэтому карантин нам всем в помощь. Хорошо, что я привита, проходит в легкой форме, но кашель и голос незвучащий никому радости не доставляет", – проговорила Лолита хрипящим голосом. При этом говорила она тяжело и с одышкой и то и дело хваталась за горло.
Напомним, после развода с Дмитрием Ивановым Лолита Милявская сильно похудела. Она рассказала, что худела с помощью эндокринолога. Звезда советовала не прибегать к различным диетам, а обращаться к специалистам. По мнению бывшего мужа певицы, у нее нездоровая худоба.