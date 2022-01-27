"Мальчик или девочка?": Самбурская принимает поздравления с беременностью

Настасья Самбурская – одна из главных эпатажных российских звезд, а ее публикации в соцсетях нередко подвергаются обсуждениям.

Вот и в этот раз публикация в "Инстаграме" актрисы вызвала бурю эмоций у ее подписчиков – в основном у тех, кто невнимательно прочитал текст, расположенный под опубликованным снимком.

Самбурская сфотографировала себя, держащую в руках тест, на котором отчетливо видны две красные полоски. При этом улыбки счастья на лице актрисы не видно. В подписи к снимку она отметила, что те самые две полоски ее совсем не обрадовали, а подписчики тем временем принялись поздравлять звезду "Универа" с беременностью.

"Мальчик или девочка?", – написал один из любопытных пользователей.

Но только самые внимательные поняли, это не тот случай, когда стоит чествовать актрису. Как оказалось, тест, который сделала Самбурская, не на беременность, а на наличие коронавируса у нее в организме. Под фотографией она подробно описала свое самочувствие в последние дни: насморк, температура, слабость, нарушение сна, незначительная потеря обоняния, ломота тела. Артистка предположила, что могла подцепить вирус в аэропорту Пунто-Каны. Только спустя чуть больше недели ее состояние улучшилось.

"Уже 24-го я сделала два теста, и они оба были отрицательными", – написала Самбурская.

Однако и это не обрадовало поющую актрису, ведь она переживает о том, какие будут последствия.