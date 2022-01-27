"Погано": Загулявшая Самбурская получила две полоски на тесте

Звезда сериала "Универ. Новая общага" загуляла в Доминикане, а по прилете домой обнаружила у себя ковид. Знаменитость самостоятельно сдала тест в домашних условиях и получила печальный результат. "Тот неловкий момент, когда две полоски не обрадовали", — иронично выразилась Настасья Самбурская.
Артистка полагает, что подхватила смертельный вирус в аэропорту за границей. Сначала появилась заложенность носа, потом замучила бессоница, тело стало ломить, температура превысила норму. На лечение недуга ушло около недели. Теперь брюнетка думает, что столкнется с последствиями. Ковидом она переболела уже дважды, и после первого раза все еще ощущает побочные эффекты.
"В общем, в носу отек, температура держалась три дня, кашель незначительный, запахи снижаются, но не критично. Первые три дня было погано, появилось чувство тревоги и напряжения, дальше состояние стало улучшаться постепенно", — поделилась опытом Настасья Самбурская.
В данный момент актриса уверена, что выздоровела, так как последние два анализа на коронавирус это подтвердили. Она считает, что отделалась легким испугом и не познала возможной жути. Настасья Самбурская посоветовала поклонникам беречь себя в это непростое время пандемии.