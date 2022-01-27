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Шоу-бизнес
"Осталась одна": пьяный муж заговорившей о беременности Седоковой не пришел домой

"Осталась одна": пьяный муж заговорившей о беременности Седоковой не пришел домой

Анна Седокова выложила исповедь перед поклонниками о громком предательстве в ее жизни.
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Российская певица Анна Седокова три раза пыталась создать семью. В ее жизни был футболист Валентин Белькевич, бизнесмены Максим Чернявский и Артем Комаров — от каждого певица родила ребенка. Новый муж, баскетболист Янис Тимма, младше нее на девять лет. И, кажется, сейчас Седокова счастлива.

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Анна Владимировна Седокова певица

Звезда часто говорит с подписчиками на личные темы. На днях она рассуждала о том, можно ли добиться чего-то действительно стоящего на своем пути, не имея высоких исходных данных. Седокова вспомнила свое скромное детство и привела пример себя настоящей. Певица прикрепила фото панельной многоэтажки и роскошных апартаментов ов Флориде, где она находится сейчас. Звезда пришла к выводу, что главное в жизни идти к своей цели.

Анна Седокова вспомнила, как ей было тяжело однажды, когда она осталась одна с детьми на руках. Это было перед разводом. Певица отметила, что женщина с детьми никогда не останется одна.

"Особенно, когда у тебя есть главное. Ты и твои дети. Я никогда не забуду ночное "мама" Алины, когда в 21 пьяный муж не пришел домой, и я поняла, что осталась одна. Мне так показалось. А потом я услышала это "мама". Это "мама" тогда в 21 спасло мне жизнь, и я поняла, что никогда не опущу руки, что бы со мной не произошло", – написала она в "Сторис".

Напомним, недавно артистка шокировала заявлением о беременности. Она двусмысленно написала: "я беременна". Конечно, она имела ввиду создание нового творческого проекта, который появится в ее блоге. Седокова создала курсы личностного роста под названием "POWER COMMUNITY BY ANNA SEDOKOVA", в которых арссказывает о способах избавления от низкой самооценки.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 13:27 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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