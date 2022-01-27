Раскрыты детали нового шоу "Маска"

Одним из самых любимых телепроектов россиян по праву стало шоу "Маска". Зрители с интересом слушают песни ряженых звезд и угадывают, кто скрывается под яркими костюмами. Уже 13 февраля на НТВ выйдет очередной этап программы, где встретятся совсем другие персонажи.
В Сети появился анонс нового сезона передачи. Руководство обещает представить публике: дракона, пончика, павлина, козерога, пчелу, леопарда, джокера, пса, лошадь, осьминога, мухомора, сфинкса, малыша и монстрика.
Что касается жюри, в него по-прежнему будут входить певица Валерия, Киркоров, Тодоренко и Родригез, а также еще один секретный человек. Эти судьи на шоу "Маска" точно не дадут заскучать, а ведущий их в этом поддержит.
В инстаграм-аккаунте певица Валерия ответила на самые популярные вопросы о программе. Выяснилось, что 3 сезон еще не начали снимать. Работа начнется только 10 февраля — за 3 дня до премьеры. До сих пор артистка не знает, кто будет пятым членом жюри в ее команде.
Напомним, в прошлом году на шоу "Маска" победил крокодил. В его костюме оказался певец Jony – Джахид Афраил оглы Гусейнли. Лидерство на проекте помогло артисту стать популярнее. Недавно он выпустил кавер на песню Леонида Агутина "На сиреневой луне".