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Шоу-бизнес
Раскрыты детали нового шоу "Маска"

Раскрыты детали нового шоу "Маска"

Совсем скоро состоится премьера 3 сезона шоу "Маска".

Продолжение: Истощенная Валерия вынуждена пахать на отдыхе: Может хватит пресмыкаться?
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Одним из самых любимых телепроектов россиян по праву стало шоу "Маска". Зрители с интересом слушают песни ряженых звезд и угадывают, кто скрывается под яркими костюмами. Уже 13 февраля на НТВ выйдет очередной этап программы, где встретятся совсем другие персонажи.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

В Сети появился анонс нового сезона передачи. Руководство обещает представить публике: дракона, пончика, павлина, козерога, пчелу, леопарда, джокера, пса, лошадь, осьминога, мухомора, сфинкса, малыша и монстрика.

Что касается жюри, в него по-прежнему будут входить певица Валерия, Киркоров, Тодоренко и Родригез, а также еще один секретный человек. Эти судьи на шоу "Маска" точно не дадут заскучать, а ведущий их в этом поддержит.

В инстаграм-аккаунте певица Валерия ответила на самые популярные вопросы о программе. Выяснилось, что 3 сезон еще не начали снимать. Работа начнется только 10 февраля — за 3 дня до премьеры. До сих пор артистка не знает, кто будет пятым членом жюри в ее команде.

Напомним, в прошлом году на шоу "Маска" победил крокодил. В его костюме оказался певец Jony – Джахид Афраил оглы Гусейнли. Лидерство на проекте помогло артисту стать популярнее. Недавно он выпустил кавер на песню Леонида Агутина "На сиреневой луне".


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Кадр youtube.com
Автор: 27 января 2022, 14:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

комментарии

Ответить:

Гость950654
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Не смотрю из-за поганого жюри, противно смотреть на эти рожи, до омерзения ПРОТИВНО НА ЭТИ КОРЧАЩИЕ РОЖИ!!! Кроме Родригиза, он еще более-менее нормальный.
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