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Шоу-бизнес
"Очень жестко настроена": Орлова вскипела из-за кредитов

"Очень жестко настроена": Орлова вскипела из-за кредитов

прочитано 344 раза

Артистка нередко устраивает интерактив с поклонниками в своем блоге. Ольга решила поговорить с фанатами об отношениях мужчин и женщин, подписчики задали множество личных вопросов. Одна из девушек поинтересовалась, что делать, если мужчина игроман, а ей пришлось из-за этого набрать кредитов.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Орлова ответила очень категорично, она буквально вскипела из-за того, что автор вопроса решила взять займы на свое имя, чтобы закрывать долги мужчины. Ольга уверена, что игромания, как алкоголизм или наркомания, является серьезной болезнью, с которой нужно бороться, а не потакать игроку, закрывая его долго.

Сама Ольга Орлова недавно тайно вышла замуж. Артистка долгое время скрывала от публики своего избранника, так как перестала афишировать личную жизнь после громкого развода еще в нулевых. В итоге Ольга и ее избранник поженились во вторую годовщину знакомства. Об этом Орлова сообщила в своем блоге, выложив фото с мужем.

Ранее Ольга Орлова удивила подписчиков своим видом. Звезда опубликовала фото из ванной, прикрыв грудь рукой. На лице у нее была белая маска. Ольга сообщила, что проводит вечер "в припадке красоты", поклонники порадовались за любимую артистку и пожелали ей приятного вечера.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 04:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

комментарии

Ответить:

Гость945310
Пожаловаться Ответить
Очень важно, конечно услышать мнение Орловой, она у нас главный консультант !
1

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