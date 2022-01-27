"Очень жестко настроена": Орлова вскипела из-за кредитов

Артистка нередко устраивает интерактив с поклонниками в своем блоге. Ольга решила поговорить с фанатами об отношениях мужчин и женщин, подписчики задали множество личных вопросов. Одна из девушек поинтересовалась, что делать, если мужчина игроман, а ей пришлось из-за этого набрать кредитов.
Орлова ответила очень категорично, она буквально вскипела из-за того, что автор вопроса решила взять займы на свое имя, чтобы закрывать долги мужчины. Ольга уверена, что игромания, как алкоголизм или наркомания, является серьезной болезнью, с которой нужно бороться, а не потакать игроку, закрывая его долго.
Сама Ольга Орлова недавно тайно вышла замуж. Артистка долгое время скрывала от публики своего избранника, так как перестала афишировать личную жизнь после громкого развода еще в нулевых. В итоге Ольга и ее избранник поженились во вторую годовщину знакомства. Об этом Орлова сообщила в своем блоге, выложив фото с мужем.
Ранее Ольга Орлова удивила подписчиков своим видом. Звезда опубликовала фото из ванной, прикрыв грудь рукой. На лице у нее была белая маска. Ольга сообщила, что проводит вечер "в припадке красоты", поклонники порадовались за любимую артистку и пожелали ей приятного вечера.