"В припадке": побелевшая Орлова предстала перед народом

Ольга Орлова предстала перед подписчиками в необычном образе: в пене и с белым лицом.

Телеведущая скандально известного "Дома-2" решила поделиться с фолловерами моментами из жизни. Так, она показала, как делает вечерние процедуры красоты. Певица опубликовала фотографию в свой микроблог.

На снимке женщина лежит в ванной, наполненной пеной. Чтобы не показать лишнего, ведущая предусмотрительно прикрыла грудь рукой. Лицо ее абсолютно белое – звезда нанесла маску для улучшения состояния кожи. Снимок она подписала: "Сегодня у меня вечер "в припадке красоты". Выражение лица теледивы буквально излучает умиротворение и удовольствие. Видимо, женщина очень любит устраивать небольшие спа-процедуры дома.

В последнее время жизни Орловой можно позавидовать. Так, недавно женщина тайно вышла замуж. Несмотря на то, что она долгое время скрывала подробности личной жизни, о таком событии, как свадьба, она не смогла умолчать. В свой "Инстаграм" она выложила фотографии рук с кольцами на безымянных пальцах. Также она опубликовала кадр, на котором позирует с возлюбленным в ЗАГСе. По лицу звезды видно, что она очень счастлива.

Кстати, теледиве повезло, ведь новый избранник смог наладить отношения с ее сыном. Она рассказала подписчикам, что наследник счастлив за мать и находится в отличных отношениях с отчимом.