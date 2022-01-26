Уехавшая в Питер звезда "Голоса" о переменах в личной жизни

Личную жизнь сексапильная голосистая блондинка всегда тщательно скрывала от общественности. Однако, похоже что-то изменилось. В подписях к многочисленным постам из Петербурга все чаще стало фигурировать слово "муж": "Как сказал мой муж", "Пока я жду мужа", "У нас с мужем сегодня годовщина" и т.д. Разумеется, незамеченными от поклонников эти фразы не остались, что породило волну домыслов и слухов. Неужели сердце красавицы уже занято?
Корреспондент "Дни.ру" дозвонился до Саши Кругловой. И застал он ее, разумеется в Питере. Исполнительница хитов "Надежда на любовь" и "Любовь – это ты", выдержав многозначительную паузу рассказала: "Причин моего постоянного сейчас пребывания в Питере несколько. Все, что связано с личной жизнью, я пока комментировать не буду. Скажу лишь, что перемены происходят. Но, обо всем я расскажу сама в свое время. Не стоит пока строить никаких догадок и без меня меня женить. В настоящий момент я готовлю в Петербурге необычную концертную программу. Есть масса идей, которые я собираюсь воплотить на сцене, и они однозначно удивят зрителей. Во всяком случае, ничего подобного я лично еще не видела".
Как знать, готовит ли Саша Круглова концертный подарок только для своих поклонников, или еще и для того единственного…