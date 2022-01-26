Уехавшая в Питер звезда "Голоса" о переменах в личной жизни

Участница "Голоса-7" из команды Ани Лорак популярная певица Саша Круглова, которую в свое время отметила даже Алла Пугачева, в последнее время зачастила в город на Неве. Подписчики и поклонники в социальных сетях обратили внимание, что все публикации артистки теперь связаны с Питером. В комментариях стали строить догадки: от смены места жительства, до изменений в семейном статусе.



Личную жизнь сексапильная голосистая блондинка всегда тщательно скрывала от общественности. Однако, похоже что-то изменилось. В подписях к многочисленным постам из Петербурга все чаще стало фигурировать слово "муж": "Как сказал мой муж", "Пока я жду мужа", "У нас с мужем сегодня годовщина" и т.д. Разумеется, незамеченными от поклонников эти фразы не остались, что породило волну домыслов и слухов. Неужели сердце красавицы уже занято?